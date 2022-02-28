Кто Косово помянет, тому глаз вон. США преследуют призрак «косовского прецедента»

Чем дальше российские миротворцы продвигаются вглубь Украины, тем громче звучат осуждающие речи из Белого дома. Президент Джозеф Байден уже пообещал Киеву 350 млн долларов на «оборонительные нужды», при этом не забыв добавить: США и НАТО посылать своих солдат в Харьков и Чернигов не собираются.

24 февраля демократ заявил, что освободительная операция Вооруженных сил РФ на Украине является «нарушением международного права», а за несколько дней до этого публично воззвал к господу, говоря о российском коллеге Владимире Путине:

«Кто, во имя Господа, дал ему [Путину] право провозглашать новые так называемые страны на территории, которая принадлежит его соседям? Это вопиющее нарушение международного права, и оно требует твердого ответа со стороны международного сообщества».

Кому, как не Соединенным Штатам, знать о нарушении международного права и провозглашении «так называемых стран», иронизируют авторы The National Interest (NI). Возмущение Байдена отчасти оправдано: похожие тезисы уже звучали с крупнейших мировых трибун 23 года назад, когда бомбардировщики НАТО стирали с лица земли жилые кварталы Приштины и Белграда, а также 27 лет назад, когда первые полосы Time торжественно провозглашали «подчинение» боснийских сербов, а не «разрушение мечты Европы».

TIME / Ягудаев Владимир

«Это другое»

К сожалению или к счастью, нынешние сторонники либеральных ценностей вспоминать о бомбардировках в Югославии не любят. Миротворческую операцию РФ на Украине они все чаще заточают в кавычки, стараясь всматриваться в круги на воде, но не в их источник.

В 1999 году в мировой истории возник прецедент. Руководство НАТО, посовещавшись, в продолжительном и болезненном конфликте югославских солдат и албанских повстанцев выступило на стороне последних. Прикрываясь борьбой за независимость Косово, Североатлантический альянс принялся закидывать местные города и села снарядами. Всего за два с половиной месяца на школы, магазины и жилые дома было сброшено около 23 тысяч бомб, 1 700 гражданских погибло, среди них 400 детей.

«Следует напомнить [Байдену], что Соединенные Штаты и их союзники в НАТО сделали с Сербией в 1999 году. В этом случае Альянс, который якобы был создан в чисто оборонительных целях, начал наступательную 78-дневную войну против страны, которая, скорее всего, не совершила бы никакого агрессивного акта в отношении НАТО», — пишут эксперты NI.

Абсурдными были и требования Альянса, выдвинутые властям Югославии: объявление Косово самостоятельным государством, беспрепятственное продвижение войск НАТО вглубь Югославии.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Запад не привык проводить параллели с теми страшными событиями, когда военнослужащие НАТО по приказу генерала Уэсли Кларка расстреливали не только объекты военной инфраструктуры, но и мирные цели. В Вашингтоне подобные сравнения «вызывают брезгливость», обращают внимание в NI.

Протест против яростной бомбардировки населения Югославии в 1999 году высказывали Россия и Китай, однако США отклонили их жалобы – якобы ситуация в Косово «уникальна», и не подпадает под нормы международного права.

«От высокомерия и нелогичности позиции США захватывало дух», — вспоминают военные аналитики.

С тех пор «косовский прецедент» преследует Соединенные Штаты, заставляя их раз за разом пожинать плоды собственной недальновидности. Эхо тех событий отозвалось в стенах Белого дома в 2008 году, когда тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили отдал приказ обстрелять спящий Цхинвал, и в 2014-м – жители Крыма не оставили шансов украинскому руководству, почти единогласно проголосовав за воссоединение с Россией.

Волеизъявление жителей Крымского полуострова до глубины души оскорбило президента Барака Обаму, который возмущался: «Нельзя позволить России перекраивать границы Европы». Ни представители Белого дома, ни лояльные Вашингтону СМИ не потрудились объяснить, кто позволил американским бомбардировщикам перекраивать карту Европы в 1999 году (к слову, тогда главы Североатлантического альянса утверждали, что большая часть албанского населения «хочет отделиться от Сербии»).

whitehouse.gov / Pete Souza

«Наглое лицемерие»

Украинский кризис многогранен, оценивать его с точки зрения «одной из сторон» не представляется возможным. Достаточно вспомнить о том, что уже долгие годы страну условно можно поделить на западную и восточные части, которые отличаются друг от друга экономиками, языками и иногда даже религиями.

«Нет никаких сомнений в том, что многие (скорее всего, большинство) жители Донецка и Луганска возмущены прозападным киевским режимом и не хотели бы жить под его контролем. <…> Общественные настроения в поддержку восстания, начавшегося восемь лет назад, были реальными и масштабными», — напоминает NI.

Федеральное агентство новостей / Денис Григорюк

Международному сообществу необходимо определить свод правил для аналогичных «уникальных моментов», призывают эксперты из-за рубежа. Нынешняя ситуация разыгрывается по странному сценарию, ведь США и страны НАТО не имеют права настаивать на строгом соблюдении территориальной целостности и неприкосновенности границ других государств, когда это выгодно их политике. При этом они придерживаются противоположного мнения, если это мешает их политической линии.

«Наглое лицемерие держав НАТО продолжает преследовать их по сей день», — делают вывод авторы западного издания.

«Скользкая» политика НАТО в будущем может привести к полноценному расколу в Альянсе. К примеру, на фоне спецоперации войск РФ на Украине о своем выходе из НАТО впервые задумалась Латвия.