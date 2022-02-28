Боррель заявил об отсутствии у ЕС планов по членству Украины в организации

Вопроса принятия Украины в Европейский союз нет в текущей повестке дня. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, Киев официально не запрашивал о вступлении в сообщество. Боррель также поприветствовал начавшиеся переговоры представителей России и Украины.

Ранее ЕС ввел второй пакет санкций в отношении Москвы. Поводом послужила спецоперация российских вооруженных сил по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности России и жителей Донбасса.