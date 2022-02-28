Сатановский: России нужно наплевать на патентное право и прочие правила игры

Никто из тех, кто в США и Европе говорит о новых жестких антироссийских санкциях, а также о новых поставках Украине вооружений, не называет происходящее войной, хотя это она и есть, и России необходимо отвечать Западу соответствующим образом.

Такое мнение в своем блоге высказал президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский, по мнению которого, если Запад запрещает продавать в Россию авиатехнику и запчасти к ней, Россия должна, наплевав на патентное право и все остальные правила игры, копировать все, что ей отказались поставлять.

«Если с нами играют не по правилам, нужно отвечать так же. Только главными в этом процессе должны быть, как и в советские времена, конструкторы и ученые, а не воры, бюрократы, болтуны и эффективные менеджеры, вне зависимости от их близости к руководству. Что, кстати, дает отличный повод проверить: как у нас дела с давно объявленным импортозамещением на самом деле?», — подчеркивает политолог.

Для этого, по его словам, необходимо быстро и без скидок на персоналии провести реиндустриализацию страны.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, если Запад не хочет больше сотрудничать с Россией по части авиа- и автопрома, Россия должна полностью перекрыть туда поставки, титана и всего прочего, что она экспортировала.

«Хрен им, а не титан и все прочее, что у нас брали. Пускай производят свою технику из сушеного кизяка и прессованной соломы. Помнится, так посол Соединенных Штатов Пикеринг в 1990-е старался титановую отрасль под "Боинг" подмять… Под это отечественное широкофюзеляжное самолетостроение и добили. Не говоря уже о станкостроении и автопроме», — напомнил Сатановский.

Также эксперт считает, что Россия должна жестко реагировать на поставки Западными странами оружия Украине. Она должна либо сбивать самолеты, которые «волокут Украине оружие со всего мира», либо их перехватывать и разоружать, забирая себе в качестве трофеев.

«Если повезут поездами и автотранспортом, из той же Польши, гасить как класс. ВКС в Сирии в свое время отлично с этим справились, ликвидируя контрабанду нефти и нефтепродуктов из зон, контролируемых ИГ1* (террористическая группировка, запрещенная в РФ решением Верховного суда) и другими террористическими организациями в Турцию. Так эти траки красиво взрывались… Да и с нелегальными трубопроводами то же самое было. Не такой уж давний опыт — можно вспомнить», — советует Сатановский.

Таким образом Россия четко даст понять западным странам, что любые попытки наказать ее будут не только бесполезными, но и очень дорого обойдутся им самим.

Федеральное агентство новостей /

И в наконец, подчеркивает политолог, необходимо, чтобы перестала работать пятая колонна в СМИ. Для этого необходимо закрыть и применить самые жесткие меры к тем, кто этими СМИ командует, их финансирует и использует в собственных целях. А также пришло время по-настоящему и с прицелом на будущее реформировать системы образования и науки. Это, кстати касается и культуры, медицины, ЖКХ и многого другого.

«А то ведь строили мы строили полуфилиал чего-то американского, причем самого второсортного, что только можно было отыскать, а теперь расхлебывать всей страной. Не надоело?! Эй, вы там, наверху! Как пела Пугачева, когда она ещё пела…», — заключил Сатановский.

Напомним, ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономике и финансам, на котором обсуждались новые антироссийские санкции Запада. Начиная совещание, глава государства назвал западное сообщество «империей зла».

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1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации