Сайты «Известий» и ТАСС были взломаны хакерами из Anonymous

Хакеры взломали официальные сайты ряда российских СМИ. Интернет-ресурсы подверглись атаке группировки Anonymous.

Сайты изданий «Коммерсантъ», «Известия», ТАСС, E1 и ряда других СМИ были взломаны 28 февраля. Хакеры опубликовали там однотипные сообщения, связанные с ситуацией на Украине. Факт взлома своего сайта также подтвердила редакция Forbes.

На протяжении вот уже четырех дней DDos-атакам также подвергается портал Федерального агентства новостей. Все это происходит на фоне объявления группировкой Anonymous кибервойны России и санкций Запада.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин принял решение начать вынужденную спецоперацию на Украине. Российский лидер намерен защитить мирное население Донбасса.