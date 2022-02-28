Два ребенка пострадали при обстреле со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский район Донецка. В результате вооруженной атаки два ребенка пострадали. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на местных жителей.

По предварительным данным, маленьким пациентам диагностировали осколочные ранения. Сейчас они получают необходимую медпомощь. Сведения о состоянии детей не поступали.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил фиксировать доказательства преступлений украинских националистов против мирного населения.