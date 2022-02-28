Политолог Скориков: ЕС не успеет доставить самолеты на Украину

Европейский союз поставит на Украину боевые самолеты, а также вооружение на 500 млн долларов. Об этом объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, хабом для сбора оружия станет Польша.

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в комментарии «Политике Сегодня» отметил, что Евросоюз просто не успеет осуществить задуманное: все воздушные гавани, порты и железнодорожные пути могут быть уже под контролем России.

«Если смотреть на то, как складывается спецоперация РФ, то вполне возможно, что в ближайшее время эти самолеты [из ЕС] просто не смогут зайти в украинское пространство. Или не смогут даже сесть нигде. Однозначно, РФ будет сбивать эти самолеты или эшелоны с поставками. И будет иметь полное моральное право, предупредив, что это будет расцениваться, как вступление в войну. Тут вопрос, насколько они решительны и как быстро начнут это осуществлять», – рассудил политолог.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эффективность такой военной помощи эксперт поставил под сомнение. Он отметил, что украинские летчики, обученные летать на технике еще советского образца, смогут в считанные дни освоить европейские самолеты.

«Соответственно, либо Европа будет поставлять самолеты со специалистами, что является прямым фактически военным вмешательством со стороны Европы и будет соответствующая реакция со стороны России», – подытожил Скориков.

Ранее замглавы общественной организации «Боевое братство», военный журналист и публицист Вячеслав Калинин объяснил «ПС», зачем украинские власти раздали в руки мирных жителей оружие.