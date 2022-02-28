«Если бы Украина была договороспособной…»: переговоры России и Киева закончились предсказуемо

Переговоры РФ и Украины в Гомеле завершены: они длились более четырех часов.

Судя по всему, в первом раунде переговоров российская и украинская делегации так и не пришли к консенсусу, несмотря на высокий профессионализм представителей России. В частности, за столом переговоров присутствовал помощник президента РФ и уроженец Украинской ССР Владимир Мединский. В ближайшие дни ожидается второй раунд.

Россия всегда выполняет договоренности, а вот Киев не в первый раз с 2014 года демонстрирует неспособность решать спорные вопросы дипломатическим путем и пренебрегает собственными обещаниями, уверена детский омбудсмен в Республике Татарстан Ирина Волынец. Если бы украинские власти соблюдали условия Минских соглашений, сформулированные в 2015 году за столом переговоров, «то сейчас бы не происходило то, что происходит».

«Действия украинских властей, которые не являются независимыми и самостоятельными, усугубляют ситуацию день ото дня. Под предлогами ожидания будущих переговоров уже делались маневры, провокации, в итоге переговоры не проводились», — напоминает Волынец.

ТАСС / Посольство РФ в Белоруссии/ТАСС

Так или иначе, Россия готова досконально выполнять все обязательства, которые она на себя возьмет, но при условии исполнения всех обязательств и Украиной, считает омбудсмен. Она подчеркнула, что Киев и без того затянул переговорный процесс — если бы встреча делегаций прошла раньше (изначально украинская сторона от этого отказывалась), ситуация складывалась бы по-другому.

«Если бы Украина была договороспособной и действительно независимой, можно было бы полагаться на положительный исход переговоров. Но я все-таки считаю, что договариваться нужно с тем правительством, которое будет по-настоящему представлять интересы украинцев. И я сильно сомневаюсь, что на это способен действующий украинский президент», — заключила Волынец.

ТАСС / Кряжев Александр

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