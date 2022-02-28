Употребление фисташек, кешью, пекана, фундука и миндаля может уменьшить риск инсульта, заявили в американской кардиологической ассоциации, сообщает Daily Express.

Специалисты напомнили, что факторы риска инсульта включают в себя высокий уровень холестерина, курение, регулярное употребление алкоголя и избыточного количества соли, а также малоподвижный образ жизни. Однако существуют и пищевые привычки, которые защищают от этого опасного осложнения.

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Американская кардиологическая ситуация отметила, что орехи особенно полезны для предотвращения инсульта. Они насыщают организм клетчаткой, ценными жирами и белками. Миндаль важен в качестве источника витамина E, защищающего артерии от бляшек. Однако нужно есть те орехи, которые не содержат добавленного сахара и соли, при этом дневная норма этого продукта — не больше горсти. Миндаль поможет избежать заражения коронавирусом, сообщил терапевт Асанов телеканалу «360».