Глава МИД Белоруссии Макей поприветствовал участников переговоров из России и Украины

Переговоры между делегациями Украины и России начались с приветственного слова главы МИД Белоруссии Владимира Макея.

Министр обратился к участникам с заверением в безопасности мероприятия, которую обязана обеспечить принимающая страна. Белорусский политик заверил, что работа делегаций будет полностью обеспечена всем необходимым.

«Как было оговорено с президентами Зеленским и Путиным — вы можете чувствовать себя в полной безопасности, это наша святая обязанность. Президент Лукашенко искренне надеется, что в ходе переговоров удастся найти пути решения всех кризисных вопросов и все белорусы молятся за это», — заявил Макей.

Он заверил, что белорусская сторона удовлетворит любые просьбы и предложения по организации встречи, все они будут «беспрекословно исполнены». Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский. Со стороны Киева приехали представители минобороны, МИД, депутаты.

Российская и украинская делегации планируют обсудить сложившуюся на Украине ситуацию и способы выхода из нее. Стороны должны найти пути решения проблемы.