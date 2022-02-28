Замглавы МИД РФ Иванов: Москва не будет отзывать послов из стран Евросоюза

Россия не планирует отзывать послов из европейских стран. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Недавно стало известно, что Евросоюз ввел новые ограничительные меры против России на фоне специальной операции в Донбассе. Санкции коснулись некоторых высокопоставленных лиц, в том числе президента Владимира Путина.

«Нет», — сказал Иванов, отвечая на вопрос о возможном отзыве российских послов из стран ЕС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал запреты Евросоюза для российских авиакомпаний. По его словам, Москва будет придерживаться принципа в этой ситуации.