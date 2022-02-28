МИД России сообщил о работе по возвращению на родину застрявших за границей граждан

Россия занимается вывозом из-за рубежа граждан, которые в связи с обострением ситуации на Украине не могут вернуться домой. Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ.

Целый ряд западных стран закрыли небо для российских самолетов. Москва принимает зеркальные меры. В связи с этим большое количество граждан РФ не могут вернуться на родину. Возвращением людей домой занимаются Ростуризм и Росавиация.

Вооруженные силы Украины ранее начали обстрел Донецкой и Луганской народных республик. Россия в ответ на агрессию объявила вынужденную военную спецоперацию для помощи Донбассу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что действия Москвы позволят предотвратить глобальное вооруженное противостояние.