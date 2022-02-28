«На внятный диалог не готовы». В Белоруссии рассказали, чего ждать от переговоров РФ и Украины

Переговоры между РФ и Украиной в Гомельской области официально начались в 14:00 по мск. Помимо украинской и российской делегаций, на них присутствует и глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Ранее Киев неоднократно переносил мирные переговоры, а 27 февраля РФ и Белоруссия ожидали делегацию Украины в Гомеле до 15 часов дня. После истечения времени ожидания украинские делегаты все-таки согласились приехать, а само мероприятие переназначили на 28 февраля.

В Кремле не стали раскрывать журналистам запросные позиции российской стороны, потому что диалог должен проходить «в тишине», но ранее президент РФ заявлял о «демилитаризации» и «денацификации» Украины — это ключевые цели спецоперации ВС РФ.

Накануне, 25 февраля, Владимир Путин подчеркивал, что страна не ждет никаких договоренностей с «шайкой наркоманов и неонацистов», однако позже в украинскую делегацию вошли не только сторонники Владимира Зеленского из партии «Слуга народа», но и представители «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Белорусский политолог, кандидат политических наук Всеволод Шимов уверен, что Россия точно выдвинет Киеву условия о четких гарантиях по собственной безопасности — это «задача минимум» для Кремля. Вторым требованием может стать признание Киевом независимости ДНР и ЛНР, которые вряд ли вернутся под контроль нынешних украинских властей, полагает эксперт.

«Дальше — вопросы внутреннего устройства Украины, вопросы статуса русского языка, прав регионов. Пока не понятно, будет это обсуждаться за столом переговоров или по итогам военной операции. Судя по настрою украинской делегации, на конструктивный и внятный диалог они не готовы», — заявил доцент кафедры политологии БГУ корреспонденту «ПС».

Ранее сообщалось о применении украинскими подразделениями фосфорных снарядов под Киевом. Подробнее — в нашей статье.