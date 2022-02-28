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Глава Крыма Аксенов указал на неуместность видеообращений Зеленского на фоне жертв на Украине

Политика
Глава Крыма Аксенов указал на неуместность видеообращений Зеленского на фоне жертв на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский явно неадекватен. С таким заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов указал на неуместность видеообращений Зеленского на фоне жертв на Украине. Глава государства обещал урегулировать ситуацию на востоке страны. Однако после его прихода к власти обстановка усугубилась, отметил глава Крыма.

«Зеленский выступил с очередным бредовым видеообращением. Он явно неадекватен. Каждую минуту число жертв и разрушений на Украине увеличивается, а он записывает видосы. Не знаю, является ли это выступление сигналом, что переговоры бессмысленны», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Владимир Зеленский записал несколько видеороликов. В них президент Украины обратился и к гражданам России и Белоруссии. В ответ на это лидер республики Александр Лукашенко посоветовал Зеленскому наладить контакт со своими соотечественниками.

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