Глава Крыма Аксенов указал на неуместность видеообращений Зеленского на фоне жертв на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский явно неадекватен. С таким заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов указал на неуместность видеообращений Зеленского на фоне жертв на Украине. Глава государства обещал урегулировать ситуацию на востоке страны. Однако после его прихода к власти обстановка усугубилась, отметил глава Крыма.

«Зеленский выступил с очередным бредовым видеообращением. Он явно неадекватен. Каждую минуту число жертв и разрушений на Украине увеличивается, а он записывает видосы. Не знаю, является ли это выступление сигналом, что переговоры бессмысленны», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Владимир Зеленский записал несколько видеороликов. В них президент Украины обратился и к гражданам России и Белоруссии. В ответ на это лидер республики Александр Лукашенко посоветовал Зеленскому наладить контакт со своими соотечественниками.