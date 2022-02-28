Песков осудил украинских националистов, прикрывающихся мирными жителями

Украинские националисты используют мирных жителей в качестве живого щита, что недопустимо и преступно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что главная задача российских солдат на Украине — обеспечить безопасность мирного населения. Военнослужащие ВС РФ делают все для этого, отметил Песков.

«Вместе с этим мы видим неоднократные попытки, множественные попытки использовать гражданское население со стороны украинских националистических групп, группировок, которые используют гражданское население, гражданские объекты, жилые дома как щит, как живой щит. Это недопустимо», — осудил националистов пресс-секретарь главы государства.

Песков уточнил, что эти действия преступны. При этом украинцам никто не предоставляет эту информацию, обратил внимание представитель Кремля.

Напомним, Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса, а также денацификации и демилитаризации страны. Удары наносятся исключительно по военным объектам.