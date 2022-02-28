Песков объяснил выбор Мединского в качестве главы делегации России на переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему в качестве главы делегации России на переговорах с украинской стороной выбран Владимир Мединский.

Помощник президента обладает определенными деловыми компетенциями, отметил Песков. В состав делегации помимо Мединского вошли представители министерства иностранных дел, минобороны и администрации Кремля.

«Мединский имеет определенные деловые качества, он имеет глубочайшую экспертизу, он представитель очень высокого уровня, это помощник президента», — объяснил Песков.

Мединский ранее занимал должность министра культуры России. В настоящее время является советником президента. Переговоры пройдут на украинско-белорусской границе. Стороны планируют обсудить ситуацию на Украине и способы выхода из конфликта. Спецоперация в Донбассе началась 24 февраля, Владимир Путин назвал это вынужденной мерой по обеспечению безопасности жителям ЛНР и ДНР.