Переговоры между представителями России и Украины начались в Гомельской области

Российская и украинская делегации приступили к переговорам по вопросам ситуации на Украине. Встреча дипломатов проходит в Белоруссии, в Гомельской области, передает Общенациональное телевидение Белоруссии.

Место проведения переговоров было выбрано украинской стороной. Российские дипломаты прибыли в Гомельскую область вечером 27 февраля. Об этом сообщал ранее помощник президента России Владимир Мединский.

«Не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации. Но, к сожалению, очень сложная логистика — время приезда переносилось несколько раз. Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут через час. Соответственно, в 12 сядем за стол переговоров», — подчеркнул он перед началом встречи.

В ходе переговоров дипломаты обсудят ситуацию, связанную со спецоперацией на Украине. Как отмечал ранее президент России Владимир Путин, это была вынужденная мера для обеспечения безопасности мирного населения Донбасса.