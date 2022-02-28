Песков: говорить о новых мерах поддержки граждан и экономики России пока рано

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обсуждение введения новых мер поддержки российской экономики и граждан страны преждевременным.

Пресс-секретарь президента России в ходе брифинга с журналистами 28 февраля ответил на вопрос о новых мерах господдержики населения и экономической сферы. Песков заявил, что для рассмотрения этого вопроса «ничего пока не произошло».

Россия столкнулась с валом санкций после начала проведения спецоперации по демилитаризации Украины. Вооруженные силы России приступили к исполнению приказа верховного главнокомандующего Владимир Путина утром 28 февраля. В обращении к нации президент отметил, что его решение является вынужденным, но необходимым.