Песков назвал санкции против Путина недальновидными и абсурдными

Введение санкций против президента России Владимира Путина абсурдно. Так считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал персональные санкции в отношении Путина недальновидными и абсурдными с точки зрения разрешения проблемных ситуаций.

По словам пресс-секретаря российского лидера, отношение Путина к данным ограничениям достаточно индифферентное. Глава РФ не располагает активами в зарубежных странах и декларирует имущество каждый год.

«Если брать [санкции] с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства — это не менее абсурдно, весьма недальновидно», — говорит Песков журналистам.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал на условный характер санкций против российского руководства.