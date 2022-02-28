В Петербурге двухлетний ребенок остался без присмотра родителей и наглотался таблеток

Двухлетний ребенок попал в петербургскую больницу с сильным отравлением после того, как наглотался таблеток. О произошедшем рассказал 78.ru со ссылкой на источник в в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье. Предварительно установлено, что ребенок находился в гостях у бабушки и, оставшись без присмотра взрослых, добрался до таблеток. Вскоре малыш начал плохо себя чувствовать.

В результате его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него острое пероральное отравление лекарственными препаратами.

По данному факту организована проверка, направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.