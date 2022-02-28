Ванга предсказала создание мощнейшего славянского государства в Восточной Европе

Россия, Белоруссия и Украина соединятся в одно мощное славянское государство. Такой прогноз сделала в 90-х годах прошлого века всемирноизвестная болгарская ясновидящая Ванга.

Уточним, что предсказание было сделано внезапно, когда к ней приехали почитатели из Украины на прием «по личным вопросам». Тогда Ванга внезапно вместо советов рассказала о будущем страны. Просители изначально не придали большого значению ее словам, но запомнили.

«Порох придет — развяжет войну. Потом придет зеленый господарь — веселый, но народ в слезах от него будет, ибо веру людей будет мечом менять», — говорила ясновидящая.

По мнению так называемого кума одаренной Стояна Петрова, она имела ввиду президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Сама Ванга считала, что такое положение долго не продлится и в конце концов между славянскими государствами наступит мир.

«Мир обязательно наступит, конфликт разрешится после того, как братья пойдут друг на друга и младший уступит старшему», — заверила пророчица.

В конце концов, это приведет к созданию одного большого единого славянского государства, которое вберет себя Россию, Белоруссию и Украину. Ванга также заявила, что Сербия и Греция в итоге присоединятся к новой сверхдержаве, чему не помешает даже Евросоюз. По ее мнению, ЕС к тому моменту уже не будет существовать из-за «гнета с востока».