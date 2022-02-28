«Сбер» отказался от корректировки процентов по действующим кредитам

Представители Сбербанка сообщают, что не учреждают сейчас изменений в рамках оформленных ипотечных и потребительских кредитов.

Прежние кредитные условия остаются в силе у клиентов Сбербанка, заверяют в кредитной организации.

«Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит», — отмечается в сообщении компании.

ВТБ и банк «Открытие» рассказали о такой же политике. Данные финансовые организации объявили, что условия по уже выданным займам, включая процентные ставки, меняться не будут. Условия остаются такими же, какими они прописаны в договорах.

Центральный банк России ранее днем принял решение о повышении ключевой ставки. Если до этого момента она составляла 9,5% годовых, то после внеочередного заседания совета директоров показатель подскочил до 20%.

Банки не обладают правом в одностороннем формате увеличивать ставки по оформленным продуктам. Такое возможно только в том случае, если в соглашении отдельно указывается, что такая возможность есть. Также изменения допустимы, если ставка является «плавающей».