Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

«Сбер» отказался от корректировки процентов по действующим кредитам

Экономика
«Сбер» отказался от корректировки процентов по действующим кредитам

Представители Сбербанка сообщают, что не учреждают сейчас изменений в рамках оформленных ипотечных и потребительских кредитов.

Прежние кредитные условия остаются в силе у клиентов Сбербанка, заверяют в кредитной организации.

«Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит», — отмечается в сообщении компании.

ВТБ и банк «Открытие» рассказали о такой же политике. Данные финансовые организации объявили, что условия по уже выданным займам, включая процентные ставки, меняться не будут. Условия остаются такими же, какими они прописаны в договорах.

Центральный банк России ранее днем принял решение о повышении ключевой ставки. Если до этого момента она составляла 9,5% годовых, то после внеочередного заседания совета директоров показатель подскочил до 20%.

Банки не обладают правом в одностороннем формате увеличивать ставки по оформленным продуктам. Такое возможно только в том случае, если в соглашении отдельно указывается, что такая возможность есть. Также изменения допустимы, если ставка является «плавающей».

#сбербанк #центробанк #открытие #ключевая ставка #втб #кредиты