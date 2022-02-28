Историк Кнутов указал на неспособность Зеленского идти на компромиссы из-за националистов

Националисты мешают президенту Украины Владимиру Зеленскому идти на уступки в диалоге с Россией. В этом уверен военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, Киев не планирует заключать мирное соглашение.

«Решение ведь здесь достаточно простое: Зеленский заявляет о том, что он уходит в отставку, передает власть оппозиции, оппозиция объявляет перемирие — и на этом военный конфликт закончен», — сказал Кнутов телеканалу «360».

Встреча украинской и российской делегаций будет скорее протокольная, считает историк. Он уверен, что прорывных решений на ней принято не будет. Скорее всего, Москва выскажет свою позицию, а киевская сторона ответит, что должна согласовать ответ с руководством, добавил Кнутов.