Своя цель. Почему Запад замалчивает применение Украиной фосфорных бомб

Мировая общественность упорно продолжает игнорировать тот факт, что ВСУ используют фосфорные боеприпасы, запрещенные конвенцией ООН о негуманном оружии. Замглавы общественной организации «Боевое братство», военный публицист Вячеслав Калинин объяснил это тем, что у США и Европы в российско-украинском конфликте есть собственная цель — сдерживание РФ «всеми возможными способами».

«Мировое сообщество слепо и глухо к тому, что происходит на территории Донбасса на протяжении восьми лет. Это не потому что они не понимают происходящего, все они прекрасно понимают: и политики, и журналисты, и эксперты, и общественные деятели. Мы с вами видим редкие всплески информации, где отдельные представители Запада трезвую оценку дают. Но зачастую их голоса не слышно, им не предоставляются площадок в СМИ», – констатировал собеседник «Политики Сегодня».

По данным Минобороны РФ, фосфорные бомбы были применены ВСУ вблизи аэродрома Гостомель, менее чем в 30 км от Киева. Боеприпасы, начиненные фосфором, вызывают тяжелейшие ожоги и острое отравление.

Это уже не первый случай, когда ВСУ уличали в использовании запрещенных веществ. Так, в 2017 году следы фосфорных бомб были замечены в населенном пункте Знаменка.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Военный аналитик подчеркнул, что от вторжения в Россию НАТО на сегодняшний день останавливает лишь наличие у РФ ядерного оружия.

И если раньше большинство западных политиков делали вид, что их не интересует Россия, то события последних дней помогли им «сбросить маски», заявил эксперт. По его словам, теперь весь Евросоюз открыто заявляет, что стремится к ослаблению крупнейшего в мире государства.

«Можно резюмировать, что РФ ведет в настоящее время оправданные действия, они продиктованы текущей внешнеполитической обстановкой, прогнозируемым воздействием на нашу страну. И сейчас мы работаем на опережение с одной стороны, а с другой ставим точку в том затянувшемся конфликте в Донбассе, который длится восемь лет», – считает Калинин.

28 февраля в Белоруссии стартовали первые с начала российской спецоперации по защите Донбасса переговоры между РФ и Украиной. Ранее встреча делегаций отменялась дважды по инициативе Киева.