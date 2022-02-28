Экс-председатель Верховной рады Украины Александр Турчинов, известный своими резкими антироссийскими высказываниями, призвал к геноциду граждан России.

Турчинов имел в виду всех россиян — любого пола, возраста и независимо от места проживания. Видео с обращением одного из главных виновников трагедии Донбасса 2014 года появилось в Telegram-канале «Кремлевская прачка».

«Военная интервенция в нашу страну и попытка геноцида русских была лишь вопросом времени. Нужно всем осознать, что в Киеве правит фашистский режим», — подчеркнули авторы Telegram-канала, комментируя призыв Турчинова.

В настоящий момент украинский политик находится в Киеве. Ранее разведка Вооруженных сил России получила приказ от Минобороны не дать Турчинову возможности покинуть украинскую столицу, чтобы предать его справедливому и публичному суду.

Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент страны Владимир Путин в телеобращении к нации отметил, что у государства не было другого выхода, поскольку риск безопасности россиян превысил пределы допустимого.