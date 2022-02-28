Западные санкции не смогут повлиять на реализацию проектов «Мегалайна» в Петербурге

Реализация инфраструктурных проектов ТПУ и «Горской» не пострадает от введенных против РФ западных санкций. Об этом изданию «ПолитРоссия» рассказал гендиректор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Ограничения способны отразиться на российских организациях, чья деятельность зависит от проектного финансирования. Одной из них является петербургская строительная компания «Мегалайн», чьи проекты нацелены на реновацию территории «Горская» и создание транспортно-пересадочных узлов нового поколения.

На самом же деле поводов для беспокойства не так много, отметил Корупятник. Некоторые сложности в связи санкциями в отношении российских банков действительно могут иметь место. Однако глобально ни один из проектов «Мегалайна» не зависит от иностранной торговли, основной удар по которой и нанесут санкции.

«Безусловно, говорить о последствиях пока еще рано. Но все наши проекты исключительно инфраструктурные. И этого никто никогда не отменит. Может быть, несколько замедлится скорость реализации, но не более того», — заверил глава «Мегалайна».

Он также отметил чрезвычайную важность обоих проектов для Петербурга. В частности, строительство ТПУ станет настоящим глотком свежего воздуха для всей транспортной системы города, а «Горская» и вовсе должна стать одним из ключевых инновационных центров Северной столицы.