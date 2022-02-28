Премьер-министр Грузии заявил, что санкции против России противоречат интересам страны

Грузия не намерена присоединяться к санкциям против России, так как это противоречит ее государственным интересам. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Премьер-министр подчеркнул, что присоединение Грузии к санкциям нанесет ей финансовой ущерб. В частности от таких ограничительных мер пострадают грузинские виноделы, фермеры, а также работники туристической сферы, уточнил он. По словам Гарибашвили, введение санкций «вредит национальным интересам». Ранее премьер-министр заявил, что Грузия намерена развивать отношения с Россией.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, направленной на защиту населения Донецкой и Луганской народных республик от агрессии со стороны России. По словам Путина, ее проведение стало вынужденной мерой.