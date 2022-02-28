Зеленский объявил о решении освободить заключенных с военным опытом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил принятие решения об освобождении заключенных, обладающих реальным военным опытом. По словам украинского лидера, участников боевых действий отпустят из-под стражи, чтобы они загладили свою вину.

Напомним, Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Одна из главных целей Москвы — освободить жителей Донбасса. Президент РФ Владимир Путин называл специальную операцию вынужденной мерой. Вооруженные силы России наносят удары только по объектам военной инфраструктуры, поэтому мирные граждане находятся в безопасности.