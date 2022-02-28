Президент Украины Зеленский выступил за неотложное включение страны в Евросоюз

Европейский союз должен принять решение о вступлении Украины. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства опубликовал новое видеообращение к гражданам. Он выступил за неотложное вступление Украины в содружество. Политик уточнил, что речь идет о новой и особой процедуре.

«Мы благодарны партнерам за то, что они с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных», — сказал глава государства.

Ранее офис Владимира Зеленского высказался о переговорах представителей Украины и России. Вопрос о выводе российских войск с территории страны является ключевым для делегации.