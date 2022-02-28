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Аналитик Кедми назвал спецоперацию на Украине частью плана РФ по обеспечению безопасности

Политика
Аналитик Кедми назвал спецоперацию на Украине частью плана РФ по обеспечению безопасности

Российская спецоперация на Украине является частью масштабного процесса по обеспечению гарантий безопасности РФ. Такое мнение высказал военно-политический эксперт из Израиля и бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По мнению аналитика, представители Кремля не желают отступать в намерении реализовать свои требования по безопасности. Специальная военная операция по защите Донбасса и денационализации Украины могла стать частью глобальной работы, которая была организована Москвой.

«Путин объявил или провозгласил или отметил, что то, что произошло с Украиной, — это часть единого общего процесса, который начался в декабре с предъявлением условий гарантий безопасности как НАТО, так и Соединенным Штатам. Этот процесс уже идет, и Россия не собирается, судя по его словам, отказываться ни от чего из своих требований, которые она предъявила. И не просто отказываться, а она не собирается допустить, чтобы хотя бы одно из этих требований не было выполнено», — раскрывает неожиданную связь Кедми в беседе с ИА SM-News.

Ранее на сайте 360tv.ru сообщили, что президент России Владимир Путин обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом решения о признании РФ независимости ЛНР и ДНР. По словам российского лидера, это было необходимо в условиях «агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения».

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