Аналитик Кедми назвал спецоперацию на Украине частью плана РФ по обеспечению безопасности

Российская спецоперация на Украине является частью масштабного процесса по обеспечению гарантий безопасности РФ. Такое мнение высказал военно-политический эксперт из Израиля и бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По мнению аналитика, представители Кремля не желают отступать в намерении реализовать свои требования по безопасности. Специальная военная операция по защите Донбасса и денационализации Украины могла стать частью глобальной работы, которая была организована Москвой.

«Путин объявил или провозгласил или отметил, что то, что произошло с Украиной, — это часть единого общего процесса, который начался в декабре с предъявлением условий гарантий безопасности как НАТО, так и Соединенным Штатам. Этот процесс уже идет, и Россия не собирается, судя по его словам, отказываться ни от чего из своих требований, которые она предъявила. И не просто отказываться, а она не собирается допустить, чтобы хотя бы одно из этих требований не было выполнено», — раскрывает неожиданную связь Кедми в беседе с ИА SM-News.

Ранее на сайте 360tv.ru сообщили, что президент России Владимир Путин обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом решения о признании РФ независимости ЛНР и ДНР. По словам российского лидера, это было необходимо в условиях «агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения».