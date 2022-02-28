Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за прошедшие сутки

Границу с Россией пересекли более пяти тысяч беженцев из Донбасса за прошедшие сутки, сообщило Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.

Эвакуированные из Луганской и Донецкой народных республик прошли пропускные пункты в Ростовской области.

«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли более 5 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — говорится в сообщении управления.

В первую очередь с территории Донбасса эвакуировали женщин, детей и пожилых людей. Беженцы приезжали в Ростовскую область, далее их распределяли в пункты временного пребывания, отправляли в другие регионы России. Президент страны Владимир Путин 24 февраля объявил начало спецоперации по сдерживанию украинской агрессии по отношению к населению ЛНР и ДНР.