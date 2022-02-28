Специалисты университета Висконсин создали самые точные часы в мире

Ученые университета штата Висконсин создали сверхточные атомные часы, работающие на оптической решетке. Устройство является самым точным в мире.

Экспериментальная модель способна измерять время с погрешностью в одну секунду на 300 миллиардов лет. Эффективность новой технологии обусловлена наличием лазера, настроенного на частоту колебания электрона после поглощения или излучения света.

«Часы на оптической решетке уже являются лучшими часами в мире — мы получили такой уровень производительности, которого никто раньше не видел», — похвастался автор исследования Шимон Колковиц.

Ученые заявили, что работают над улучшением производительности новой технологии, а также созданием приложений, функционирующих на основе передового устройства.

Адронный коллайдер сделал открытие, которое может изменить физику, сообщает телеканал «360». Речь идет о новом классе сверхтяжелых частиц — обнаружении экзотического очарованного тетракварка Tcc+.