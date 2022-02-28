Офис Зеленского сообщил подробности о составе украинской делегации в переговорах с РФ

Стал известен состав делегации Украины в рамках переговоров с Россией. Его обнародовали представители офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

Членами украинской делегации стали министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, заместитель главы МИД Николай Точицкий, советник офиса президента Михаил Подоляк, депутат Рустем Умеров и первый замглавы делегации в трёхсторонней контактной группе Андрей Костин.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский указал на «достаточно высокий уровень» состава украинской делегации в рамках дипломатических переговоров с Россией.

Напомним, что встреча дипломатов для ведения переговорного процесса должна состояться в ближайшие часы на территории Гомельской области.