Было фатальной ошибкой дразнить Украину невыполнимыми обещаниями принять ее в Евросоюз или НАТО. Такое заявление сделала депутат бундестага от АдГ («Альтернатива для Германии») Алиса Вайдель на выступлении в немецком парламенте.

«Тем самым мы втянули Украину в эту конфронтацию (с Россией — Прим. ред.) и в это опасное испытание. <...> То, что членство [Украины] в НАТО является красной линией для России, <...> она предупреждает уже 20 лет», — объяснила она свою позицию.

Политик добавила, что для обеспечения безопасности Украины было бы разумнее не пытаться превращать ее в аванпост, расширяя НАТО и дальше на восток, а сделать ее мостом между Россией и западными странами.

Более того, согласно словам Вайдель, сторонники более жесткого курса попросту все еще живут логикой холодной войны — они, по сути, устроили провокацию, заявив о возможном принятии Украины в Североатлантический альянс и Евросоюз, что невозможно. По ее мнению, это было сделано не для помощи Киеву, а в попытке задеть Москву.