Украинские власти раздали оружие всем желающим по указке западных кураторов, которые тем самым рассчитывают посеять хаос в Киеве. Об этом в разговоре с «Политикой Сегодня» заявил замглавы общественной организации «Боевое братство», военный журналист и публицист Вячеслав Калинин. И план этот, по его словам, сработал.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Киеве «бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению».

«Есть сведения, что на короткой прямой связи с пока еще руководством подразделений ВСУ и батальонов нацистов находятся так называемые [западные] инструкторы. И согласно тем методичкам, которые для этого случая предусмотрены, [мародеры необходимы] для создания дезорганизованной среды, для создания иллюзии того, что данные бесчинства творятся российскими подразделениями», – объяснил Калинин.

The U.S. National Archives and Records Administration / Public Domain /

Эксперт описал, как будут развиваться события: военная и социальная напряженность, которая уже сейчас царит на Украине, будет только возрастать,участятся случаи применения оружия против мирных граждан, разбойные грабежи.

«У западных кураторов нет задачи сохранить мирное население или способствовать снижению напряженности обстановки. У них задача — создать общественную среду, которая искрит, которая начинена оружием», – резюмировал Калинин.

Ранее министр обороны Украины сообщил, что киевлянам раздали около 18 тысяч автоматов. А мэр Виталий Кличко дал свое описание тому, как выглядят диверсионные группы — они «вооружены, в гражданской одежда, говорят по-русски». Учитывая, что в Киеве много кто говорит на русском, под описание походит чуть ли не каждый.