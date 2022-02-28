Делегация Украины прибыла к месту переговоров с Россией

Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией в район украинско-белорусской границы.

Место и время встречи стороны согласовали накануне. В состав украинской делегации вошли председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Также на переговоры приехал первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

С российской стороны парламентеров возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В группу также вошли представители МИД, минобороны и администрации Кремля.

Предполагается, что на переговорах будут обсуждать ситуацию в Донбассе и пути выхода из конфликта. Спецоперация на территории ЛНР и ДНР началась 24 февраля. Президент России отметил, что это вынужденная мера для сдерживания агрессии Украины против населения Донбасса.