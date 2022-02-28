Обрушение штукатурки произошло в переходе станции петербургского метро «Выборгская»

Куски штукатурки рухнули с потолка в петербургском метрополитене. Происшествие случилось в переходе на станции «Выборгская». Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как с потолка свисает конструкция, а под ногами пассажиров лежит множество обломков. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Аналогичные инциденты происходят в Северной столице с поразительной регулярностью. Так, накануне часть фасада исторического здания обрушилась на улице Бабушкина и едва не покалечила двух женщин, проходивших рядом с домом. Экспертное сообщество и горожане неоднократно пытались обратить внимание губернатора Александра Беглова на плачевое состояние старого фонда, однако градоначальник до сих пор не принял эффективных мер для решения этой проблемы.