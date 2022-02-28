Пентагон анонсировал создание канала связи с Россией по ситуации на Украине

Американское оборонное ведомство планирует создать специальный канал связи с Россией из-за ситуации на Украине, сообщили журналисты Politico, ссылаясь на представителя Пентагона.

Канал связи будет напоминать тот, который был сформирован в 2015 году на фоне сирийского кризиса.

«Мы сообщили русским, что считаем, что необходим канал на оперативном уровне, чтобы мы могли избежать ошибок в расчетах», — сказано в сообщении.

В Пентагоне добавили, что целью создания канала является обеспечение надежного способа телеграфирования.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее заявлял, что не собирается в ближайшее время обсуждать с коллегой из России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.