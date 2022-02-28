Банк России зафиксировал рекордный рост объема наличных в стране

Объем наличных в обращении в России за пятницу, 25 февраля, увеличился на рекордные 1,4 трлн рублей. Соответствующие данные представил Центральный банк РФ.

Россияне активно обналичивают свои денежные средства на фоне напряженной геополитической ситуации. Россия 24 февраля приступила к специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин объяснил такой шаг целью защитить людей, которые подвергались «геноциду со стороны киевского режима».

Центробанк РФ ранее принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Как отметили в ЦБ, эта мера позволит защитить сбережения граждан от обесценивания.