В «Слуге народа» сообщили, что украинская делегация летит в Гомель на польском вертолете

Украинская делегация прибудет на встречу с российской стороной на польском вертолете. Соответствующее заявление сделала представитель фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

По ее словам, переговоры на фоне украинского кризиса между Москвой и Киевом начнутся в течение часа-полутора.

Стоит отметить, что РФ начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава российского государства указал на вынужденность этого решения. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой.

Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла в Белоруссию для начала переговоров с киевскими властями. Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.