Спецоперация по демилитаризации Украины, санкционированная российским лидером Владимир Путиным, опередила вторжение ВСУ в республики Донбасса. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По словам Шеремета, президент РФ Владимир Путин принял верное решение, начав военную операцию на Украине, целью которой является устранение угроз и восстановление скорейшего мира в соседнем государстве. Об этом информируют РИА Новости.

«По полученной достоверной информации, если бы на сутки наш президент опоздал с военной операцией, то в атаку пошла бы украинская армия. Она уже начала проводить артподготовку и при кураторстве и поддержке натовцев собиралась добить народные республики Донбасса», — заявил Шеремет.

Никто не может гарантировать, что киевские власти не начали бы разрабатывать ядерное оружие, поскольку все необходимое для этого у них сохранилось еще с советских времен, добавил депутат.