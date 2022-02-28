Вирусолог Альтштейн заявил о постепенной стабилизации эпидобстановки в России

Уровень заболеваемости COVID-19 постепенно снижается в России. Эпидемиологическая ситуация может полностью стабилизироваться к маю.

Власти Москвы и Подмосковья начинают снимать ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они приняли решение о разблокировке транспортных карт людей старше 60 лет. В связи с этим вирусолог, профессор вирусологии Института им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн посоветовал не снимать все ограничения разом, передают «Известия».

«Там, куда «Омикрон» пришел раньше, это происходит активнее, к примеру, в Москве и Санкт-Петербурге. В других регионах снижение началось только на прошлой неделе. Однако полностью отменять антиковидные меры не стоит», — заявил вирусолог.

Он пояснил, что такой подход позволит защитить уязвимые группы населения — людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров. Так, эпидобстановка сможет прийти в норму, но при условии, что в мире не появится новый штамм коронавируса, передает телеканал «360».