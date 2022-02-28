Полиция Белоруссии задержала в ходе референдума около 800 провокаторов

Сотрудники полиции задержали около 800 человек за нарушение общественного порядка, сообщило МВД Белоруссии в Telegram-канале.

Силовики проводят проверку для дачи правовой оценки их действиям. Некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за подобные правонарушения.

В ведомстве заявили, что массовые протестные акции провалились «несмотря на многочисленные призывы от деструктивных Telegram-каналов к дестабилизации обстановки, которые распространялись гражданами, находящимися за пределами страны».