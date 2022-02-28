Басурин заявил, что вопрос освобождения Мариуполя будет решаться на переговорах

Заместитель командующего Корпусом Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что вопрос освобождения города Мариуполь будет решаться на переговорах. По его словам, это поможет избежать больших жертв.

Басурин также добавил, что операция в городе будет идти тяжело, так как украинские военные заминировали большую часть Мариуполя. Кроме того, ВСУ держат мирное население в заложниках.

Ранее Министерство обороны России обратилось к населению столицы Украины. В ведомстве отметили, что все мирное население может беспрепятственно покинуть город по трассе Киев — Васильков.

Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на территории Донбасса утром 24 февраля. Ее целью станет освобождение населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны официального Киева.