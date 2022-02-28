Мединский заявил о «достаточно высоком уровне» украинской делегации на переговорах с РФ

Состав украинской делегации на переговорах с Россией не раскрывается. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам руководителя российской делегации, Киев будут представлять политики «достаточно высокого уровня». Москва заинтересована в том, чтобы выйти на договоренности с украинской делегацией как можно быстрее.

Владимир Мединский подчеркнул, что делегаты от Киева еще не приехали на переговоры с Москвой.

Ранее сообщалось, что представители Украины пересекли белорусскую границу. Ожидается, что встреча между Киевом и Москвой должна пройти 28 февраля. Украинские делегаты скоро должны явиться к месту назначения для начала мирного обсуждения сложившейся в их стране ситуации.