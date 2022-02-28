Захарова: у России есть друзья из мировых гигантов

Российская Федерация не осталась без друзей на мировой арене. К такому выводу пришла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Китайская Народная Республика поддерживает Россию. Захарова подчеркнула, что КНР не выдает себя за мощного титана. Официальный представитель подчеркнула, что Пекин является им на самом деле. Таким образом она ответила на вопрос, остались ли у Москвы друзья.

«Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Тех, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай. Вы же видите эту реакцию», — рассказала Захарова.

Своим мнением официальный представитель российского министерства поделилась в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин должен был повлиять на президента России Владимира Путина в вопросе деэскалации напряженной ситуации вокруг Украины. Об этом заявил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.