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Минобороны РФ указало жителям Киева на безопасный маршрут эвакуации из города

Армия
Минобороны РФ указало жителям Киева на безопасный маршрут эвакуации из города

Жителям Киева рассказали, по какому маршруту можно покинуть город. Минобороны России заявило, что трасса Киев — Васильков безопасна для передвижения.

Минобороны РФ сделало официальное заявление 28 февраля. Жителям Киева сообщили, что они могут беспрепятственно уехать из украинской столицы по трассе в сторону Васильков.

«Данное направление открыто и безопасно. Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам», — говорится в официальном сообщении.

Военная спецоперация России в Донбассе началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мера была вынужденной. Иного выхода в сложившейся ситуации не было.

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