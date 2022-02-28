Минобороны РФ указало жителям Киева на безопасный маршрут эвакуации из города

Жителям Киева рассказали, по какому маршруту можно покинуть город. Минобороны России заявило, что трасса Киев — Васильков безопасна для передвижения.

Минобороны РФ сделало официальное заявление 28 февраля. Жителям Киева сообщили, что они могут беспрепятственно уехать из украинской столицы по трассе в сторону Васильков.

«Данное направление открыто и безопасно. Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам», — говорится в официальном сообщении.

Военная спецоперация России в Донбассе началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мера была вынужденной. Иного выхода в сложившейся ситуации не было.