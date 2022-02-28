МО РФ: Российские самолеты завоевали господство в воздухе над всей территорией Украины

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России ликвидировали 1067 объектов военной инфраструктуры на территории Украины. Сейчас российская авиация полностью взяла под контроль небо над страной, передает Минобороны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Глава государства уточнил, что это была вынужденная мера по защите населения Донбасса.