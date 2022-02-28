Экс-президент Франции Саркози может стать посредником между Россией и Украиной

Бывший глава французского государства Николя Саркози может участвовать в переговорах по разрешению украинского кризиса между Москвой и Киевом. Соответствующим мнением поделился кандидат в президенты Франции от движения «Реконкиста» Эрик Земмур.

По его словам, бывший глава внешнеполитического ведомства Франции Юбер Ведрин также может стать посредником между украинской и российской сторонами.

«Я считаю, что сейчас нужно сделать все, чтобы успокоить ситуацию», — высказал Земмур свою точку зрения.

Ранее сообщалось, что Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. В телевизионном обращении к россиянам глава российского государства Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий". Президент подчеркнул, что решение является вынужденным, так как республики Донбасса обратились к РФ с просьбой о помощи.