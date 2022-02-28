Центробанк РФ сообщил о повышении ставки до 20%

Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 20% годовых. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Центробанка (ЦБ) страны.

Сообщается, что мера начнет действовать с 28 февраля. Предпринятые шаги позволят помогут поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценения.

«Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски», — гласит сообщение Банка России.

В российском ЦБ отметили, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Решение о повышении ключевой ставки принял совет директоров Банка России.