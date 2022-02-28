Референдум в Белоруссии. Большинство поддержало поправки в Конституцию РБ, но Латвия против

За поправки в Конституцию Белоруссии на референдуме 27 февраля проголосовало 65,16% граждан, сообщил глава ЦИК РБ Игорь Карпенко.

Свой голос отдали более 6,8 миллиона человек. По предварительным данным, участие в референдуме приняли 78,63% граждан, включенных в списки для голосования — он признан состоявшимся.

Во время процесса за нарушения общественного порядка задержали около 800 человек, дестабилизации обстановки не допущено, отчитались в МВД Белоруссии.

Суть референдума

Согласно поправкам, высшим представительным органом власти в стране станет Всебелорусское народное собрание, а количество президентских сроков для одного президента будет ограничено до двух. После этого бывший глава государства может стать пожизненным членом верхней палаты парламента — Совета республики.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Также предполагается статья о неприкосновенности бывшего президента, которая запретит привлекать его к ответственности за действия, совершенные во время президентских полномочий.

Немаловажной является и правка, согласно которой президент РБ теперь сможет вводить режим ЧС в государстве при попытках насильственного изменения конституционного строя или захвата власти, а также при массовых беспорядках, угрожающих жизни граждан или территориальной целостности. Решение президента утверждает Совет республики.

Международная реакция

Латвия не признала «референдум Лукашенко и любые его результаты», заявили в МИД страны.

«Так называемый референдум о поправках в белорусскую конституцию, состоявшийся в Беларуси в воскресенье, был организован на фоне всеобщих репрессий и прошел в недемократической и непрозрачной форме», — сообщили в латвийском министерстве.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что намерен обратиться к России с просьбой разместить на территории Белоруссии ядерное оружие, если Запад разместит аналогичное вооружение в соседних Литве и Польше. Подробнее — в нашей статье.