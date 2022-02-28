Референдум в Белоруссии. Большинство поддержало поправки в Конституцию РБ, но Латвия против

За поправки в Конституцию Белоруссии на референдуме 27 февраля проголосовало 65,16% граждан, сообщил глава ЦИК РБ Игорь Карпенко.
Свой голос отдали более 6,8 миллиона человек. По предварительным данным, участие в референдуме приняли 78,63% граждан, включенных в списки для голосования — он признан состоявшимся.
Во время процесса за нарушения общественного порядка задержали около 800 человек, дестабилизации обстановки не допущено, отчитались в МВД Белоруссии.
Суть референдума
Согласно поправкам, высшим представительным органом власти в стране станет Всебелорусское народное собрание, а количество президентских сроков для одного президента будет ограничено до двух. После этого бывший глава государства может стать пожизненным членом верхней палаты парламента — Совета республики.
Также предполагается статья о неприкосновенности бывшего президента, которая запретит привлекать его к ответственности за действия, совершенные во время президентских полномочий.
Немаловажной является и правка, согласно которой президент РБ теперь сможет вводить режим ЧС в государстве при попытках насильственного изменения конституционного строя или захвата власти, а также при массовых беспорядках, угрожающих жизни граждан или территориальной целостности. Решение президента утверждает Совет республики.
Международная реакция
Латвия не признала «референдум Лукашенко и любые его результаты», заявили в МИД страны.
«Так называемый референдум о поправках в белорусскую конституцию, состоявшийся в Беларуси в воскресенье, был организован на фоне всеобщих репрессий и прошел в недемократической и непрозрачной форме», — сообщили в латвийском министерстве.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что намерен обратиться к России с просьбой разместить на территории Белоруссии ядерное оружие, если Запад разместит аналогичное вооружение в соседних Литве и Польше. Подробнее — в нашей статье.